برلين ولندن وباريس تدعو إلى إبقاء العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

المصدر: ا ف ب

شددت ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على وجوب إبقاء العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بعد تجاربها الصاروخية الأخيرة.

وأكدت هذه الدول في بيان تلاه نائب السفير الألماني يورغن شولتز، أنّه ”يجب إبقاء العقوبات الدولية وتنفيذها بصرامة إلى أن يتم تفكيك برنامجي كوريا الشمالية النووي والباليستي“.

وانعقدت جلسة مجلس الأمن المغلقة بدعوة من الدول الثلاث.

وقال البيان:“نشعر بقلق بالغ بعد قيام كوريا الشمالية بسلسلة من (تجارب) إطلاق الصواريخ الباليستية خلال الأسابيع الأخيرة (…) في انتهاك لقرارات مجلس الأمن“.

وأعلنت وسائل إعلام في بيونغ يانغ، السبت، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة ”منصة إطلاق صواريخ متعددة“.

وهذه التجربة هي الأخيرة في سلسلة تجارب أجرتها بيونغ يانغ ووُصفت بأنّها رد على مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة انتهت الأسبوع الماضي.

وتابع البيان المشترك أنّه يتوجب على كوريا الشمالية:“اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل نزع السلاح النووي في شكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع عنه“.

كما طالبت الدول الأوروبية الثلاث بيونغ يانغ بـ“اجراء مفاوضات جدية“ مع الولايات المتحدة.