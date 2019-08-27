يعلون يرفض ضم ”القائمة المشتركة“ لأي حكومة إسرائيلية برئاسته

قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، والقطب في حزب كاحول لفان، موشيه يعلون، إنه يرفض فكرة ضم القائمة العربية المشتركة لأي حكومة قد تكون برئاسته في حال تم تكليفه بتشكيلها بعد الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

وأضاف يعلون خلال حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية، أنه ”لا يمكن إسناد منصب عضو في اللجنة الخارجية والأمن الإسرائيلي إلى رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، كونه كان مستشارا لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات“.

وحول إمكانية التحالف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال يعلون:“ أن كاحول لفان لن يشارك في حكومة مع نتنياهو“.

من جانبها عقّبت الحركة العربية للتغير على حديث يعلون بالقول:“ في الدورات السابقة حصلنا على إمكانية مقعد في لجنة الخارجية والامن ولكن النائب احمد الطيبي اختار عضوية لجنة المالية التي تهم قضايا جمهورنا أكثر“.

وتتسابق الأحزاب الإسرائيلية اليمينية واليسارية في التحضير لانتخابات الكنيست المرتقبة، من خلال حشد الأصوات وإطلاق التصريحات وعقد التشكيلات، فيما ترفض أحزاب المعارضة الدخول في تشكيل أي حكومة إسرائيلية متوقعة يرأسها بنيامين نتنياهو.