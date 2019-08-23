رئيس البرازيل: ماكرون يتصدى لحرائق الأمازون بـ“عقلية استعمارية“

اعتبر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الخميس أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يملك ”عقلية استعمارية“ لحضه قمة مجموعة السبع التي تنعقد في فرنسا على تناول قضية الحرائق في غابات الأمازون.

وكتب بولسونارو على تويتر: ”اقتراح الرئيس الفرنسي بأن تتم مناقشة قضية الأمازون خلال قمة مجموعة السبع بدون مشاركة دول المنطقة، تستحضر عقلية استعمارية لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين“.

وأضاف الرئيس البرازيلي، أن ماكرون ”يستغل مشكلة محلية بالنسبة للبرازيل ودول إقليمية أخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية“، واصفًا لهجة ماكرون بأنها تستخدم ”أسلوب الإثارة“.

وكان ماكرون أعلن مساء الخميس، أن الحرائق في غابات الأمازون تمثّل ”أزمة دولية“، ودعا إلى مناقشة ”هذه المسألة الملحة“ بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في بياريتس في نهاية هذا الأسبوع.

وغرد الرئيس الفرنسي عبر موقع تويتر قائلًا: ”بيتنا يحترق، فعليًا. غابات الأمازون المطرية، الرئتان اللتان تنتجان 20% من الأوكسيجين على كوكبنا تحترقان. إنها أزمة دولية. أتوجه إلى أعضاء مجموعة السبع، دعونا نناقش هذه القضية الطارئة الملحة بعد يومين“.

وأشار بولسونارو إلى أن تغريدة ماكرون أرفقت بصورة لحريق في منطقة الأمازون تعود إلى 16 عامًا على الأقل، واستخدمها الكثيرون في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرائق في الأيام الأخيرة.

وإلى جانب ماكرون، دعت الأمم المتحدة، إلى التحرك لحماية غابات الأمازون في ظل استعار الحرائق فيها.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر موقع تويتر، مساء الخميس، عن ”القلق العميق“ إزاء اشتعال الحرائق في أكبر غابات العالم.

وقال: ”في خضم أزمة بيئية عالمية، لا يمكننا تحمّل أن يلحق ضرر أكبر بمصدر رئيسي للأوكسجين والتنوّع البيئي“، وطالب بـ“حماية“ غابات الأمازون.

وفي السياق، أعلنت البيرو ”حالة الطوارئ“. وقالت الإدارة الوطنية للمحميات إن ”أكثر من 200 من حراس الغابات يراقبون دقيقة بدقيقة وضع الحرائق في غابات البرازيل وبوليفيا“.

وكانت بوليفيا والباراغواي تعرضتا بدورهما لحرائق في غابات، ولكنها غير مرتبطة بحرائق الامازون.

وفي ظل صعوبة إجراء تقييمات، أشار المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إلى استعار نيران جديدة في البرازيل، بعدد يقارب 2,500 حريق، وذلك فقط في غضون 48 ساعة.