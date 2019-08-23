اليابان: قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية ”مؤسف“

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قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، يوم الجمعة، إن قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين البلدين، أمر يدعو للأسف الشديد. وأضاف إيوايا للصحفيين، أن ”على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني لأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها كوريا الشمالية“. وكانت كوريا الجنوبية أعلنت…