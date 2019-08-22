توقعات بعودة روسيا لمجموعة السبع عقب اجتماع باريس

رجّح مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن يناقش زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أثناء اجتماعهم في فرنسا مطلع الأسبوع المقبل إمكانية السماح بعودة روسيا إلى المجموعة، لكنه استبعد أن يتم الأمر بالتصويت على المسألة لأن المجموعة تعمل على أساس التوافق.

وأعلن دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن تأييده عودة روسيا إلى المجموعة، بما يجعلها مجموعة الثماني، لكنه قال إنّ تصويتًا سيحسم الأمر.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن روسيا لم تطلب رسميًا إعادة ضمها إلى المجموعة، لافتًا إلى أن ذلك سيكون ضروريًا حتى تحدث مثل هذه الخطوة.

ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن حكومتها ما زالت تعارض عودة روسيا إلى مجموعة السبع.

واستبعدت روسيا من مجموعة الثماني بعد غزوها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ومساندتها تمردًا مناهضًا لكييف في منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا.

وأوضحت فريلاند، عندما كانت تتحدث للصحفيين في أوتاوا رفقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن موقف كندا من مشاركة روسيا في مجموعة السبع ”واضح جدًا“.

وتابعت: ”انتهاك روسيا القانون الدولي بغزوها القرم وضمها إليها ومواصلتها دعم الحرب في دونباس، هو شيء لا يمكننا أن نسمح بأن يستمر“.