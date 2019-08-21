أستراليا تعلن مشاركتها في مبادرة تأمين الملاحة بمضيق هرمز

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أن بلاده ستسهم بحرًا وجوًا في التحالف الذي ستقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، لـ ”ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده موريسون، ليل الثلاثاء، في مقر البرلمان الأسترالي، بمشاركة وزيرة الدفاع ليندا رينولدس، ورئيس الأركان آنغوس كامب بيل.

وأوضح موريسون أن بلاده ستدعم التحالف بسفينة حربية وطائرات للمراقبة، مبينًا أن تأمين حرية الملاحة لناقلات النفط يصب في مصلحة أستراليا.

وتابع قائلًا: ”عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تعد تهديدًا لمصالح أستراليا، وأي اضطراب في المنطقة سيلحق ضررًا باقتصادنا“.

وصرح أن 200 عسكري أسترالي سيقومون بمهام في السفينة الحربية وطائرات المراقبة التي سترسلها أستراليا إلى التحالف.

واتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، على ”العمل سويًا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز“.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية ”عدم اعتداء“ مع دول الخليج.