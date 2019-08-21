رغم غضب الصين.. واشنطن تقرر تزويد تايوان بـ66 مقاتلة ”F-16“

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على صفقة بيع 66 طائرة مقاتلة من طراز ”إف-16“ لتايوان بقيمة 8 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية(بنتاغون).

وذكر البيان أن ”الإدارة الأمريكية أخطرت الكونغرس رسميا بالتوريد المخطط له لتسليم تايوان 66 طائرة من طراز (F-16C / D Block 70)، وكذلك قطع الغيار والمعدات ذات الصلة بقيمة 8.0 مليارات دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأجنبية الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد موافقته، الأحد الماضي، على بيع طائرات مقاتلة من طراز ”إف-16“ لتايوان، متجاهلا الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

وسبق أن حملت الصين يوليو/تموز الماضي الولايات المتحدة المسؤولية عن ”حياكة مؤامرة فاشلة“ لتسليح الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، بالتزامن مع زيارة تساي إنغ ون رئيسة تايوان إلى نيويورك.

ومن شأن هذه الخطوة إثارة غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليما منشقا على ”الصين الواحدة“ ولا يحق لها إقامة علاقات مع دول أخرى.

ويأتي ذلك في سياق حرب تجارية بين بكين وواشنطن، أكبر اقتصادين في العالم، أشعل فتيلها تبادل البلدان فرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات.