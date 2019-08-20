أكثر من 13 ألف شرطي فرنسي لحماية قمة مجموعة السبع

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستزف كاستانير اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 13 ألفًا من رجال الشرطة تدعمهم قوة عسكرية، تم حشدهم لضمان أمن قمة مجموعة السبع التي ستعقد في بياريتز جنوب غرب فرنسا آخر الأسبوع.

وأضاف كاستانير، أثناء توجهه إلى هذه المدينة الساحلية حيث ستعقد القمة من 24 إلى 26 آب/أغسطس ”لن نسمح بحدوث أي مشاكل، وسنتحرك في حال حدوث ذلك“.

وقال إن مجموعة السبع تبقى هدفًا محتملًا لـ“ثلاثة تهديدات رئيسية“ بدءًا من ”الأفراد العنيفين الذين هناك فرق بينهم وبين المتظاهرين المسالمين“.

وحول انعقاد القمة المضادة في إرون، في شمال إسبانيا، وفي هنداي البلدة الفرنسية التي تواجهها في الجانب الآخر من الحدود، قال: ”يجب أن تعقد بحرية (…) ليس واردًا منع التعبير الحر وغير العنيف للآراء“.

وتحدث الوزير عن ”تهديد إرهابي“ قد تكون ”قمة دولية هدفه“ رغم تأكيده عدم وجود ”تحذير خاص“ بهذا الشأن حاليًا، مشيرًا إلى هجمات محتملة على الإنترنت.

وشدد على ”التعاون الاستثنائي“، خاصة في المسائل الاستخباراتية مع إسبانيا التي ستقوم بتعبئة القوات على جانبها من الحدود.

وعلى صعيد عمليات الطوارئ، أكد الوزير وجود 400 من عناصر الإطفاء و13 فريقًا متنقلًا للطوارئ والإنعاش الطبي.