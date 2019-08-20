البيت الأبيض يتهم الصين بممارسة ”أساليب استقواء“ في بحر الصين الجنوبي‎

المصدر: ا ف ب

اتهم البيت الأبيض الصين اليوم الثلاثاء، بممارسة ”أساليب استقواء“ في مياه بحر الصين الجنوبي التي يزداد التوتر فيها، وقال إنه سيتصدى لبكين في هذا الخلاف.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في تغريدة: ”تصعيد الصين الأخير لمحاولتها مضايقة الآخرين لثنيهم عن تطوير الموارد في بحر الصين الجنوبي مقلقة“.

وأضاف: ”الولايات المتحدة تقف بحزم مع من يعارضون سلوك الإكراه وأساليب الاستقواء التي تهدد السلام والأمن الإقليميين“.

وتُتهم الصين بنشر سفن حربية وتسليح مواقع في الجزر، وصدم سفن صيد في البحر الغني بالموارد، والذي تتنافس عليه بروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام.

وانتقدت واشنطن مرارًا محاولات الصين فرض هيمنتها على المياه المختلف عليها، ولكن تصريحات بولتون الأخيرة تأتي بينما تخوض واشنطن وبكين حربًا تجارية.