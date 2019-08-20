تقرير إسرائيلي: مقاتلات روسية تطارد طائرات تركية شمال سوريا

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مقاتلات روسية من طراز ”سوخوي 35“ المتطورة طاردت طائرات تركية من طراز ”إف- 16“ الأمريكية الصنع، فوق شمال سوريا، اليوم الثلاثاء، بعد هجوم الجيش السوري على مناطق تنظيم جبهة النصرة قبل أن تحذرها بأن تبتعد.

ونقل موقع ”ديبكا“ الاستخباراتي عن تلك المصادر قولها: إن الروس أبلغوا الطيارين الأتراك أنه سيتم إسقاط مقاتلاتهم بصواريخ ”أس 300″ و“أس 400“ المتمركزة في قاعدة عسكرية روسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية، في حال لم يغادروا الأجواء السورية.

وقال مصدر: ”بعد فترة قصيرة قامت الطائرات التركية بمغادرة الأجواء السورية عائدة لقواعدها بعد مشاهدتها المقاتلات الروسية وهي تقترب منها“.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية غربية، قولها: إن القيادة التركية كانت قد أمرت الطيارين الأتراك بقطع أي اتصال مع الطائرات الروسية، وإن هناك احتمالات مواجهة جديدة في حال اندحار قوات النصرة أمام القوات السورية المدعومة من روسيا.

وأضاف مصدر آخر: ”هناك خطر حدوث مواجهة مباشرة جديدة بين المقاتلات التركية والروسية فوق شمال سوريا“.

وكانت آخر مواجهة بين الجانبين وقعت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، وأسفرت عن إسقاط الطائرات التركية لمقاتلة روسية من طراز ”سوخوي 24“ فوق شمال سوريا، ما تسبب في اندلاع أزمة شديدة بين البلدين استمرت عدة شهور.

وقال موقع ”ديبكا“: ”تفيد المصادر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصمم على ما يبدو على تقويض الحملة العسكرية السورية- الروسية في إدلب بأي ثمن، حتى وإن كان بمواجهة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.