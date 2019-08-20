تقرير أمريكي: روسيا تسعى لإنشاء نظام أمني في منطقة الخليج

أفاد مركز بحوث أمريكي أن موسكو تسعى إلى إنشاء آلية لتحقيق الأمن في منطقة الخليج، وأنها قد تشمل نشر مقاتلات وغواصات نووية روسية في إيران، ما سيقوض خطط واشنطن لإنشاء تحالف دولي ضد طهران.

ولفت معهد سياسات الشرق الأوسط في تقرير كتبه ألكس فاتاناكا – وهو مفكر دانماركي من أصل إيراني – إلى التقارير الصحافية الأخيرة التي تحدثت عن قرب موافقة طهران على السماح لروسيا بنشر مقاتلات وغواصات نووية وخاصة قرب ميناءي بوشهر وتشاباهار.

وأشار التقرير، الذي نشر الاثنين، إلى أن هناك تكهنات متزايدة في واشنطن بشأن قرب إعلان موسكو للآلية الأمنية الشهر المقبل تزامنًا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

ورأى الكاتب أن إيران ”منفتحة بحذر“ على جهود موسكو بشأن الأمن في المنطقة على أساس أن مثل هذه المبادرة ستقلل من نفوذ واشنطن في الخليج وتعيق جهود الإدارة الأمريكية لإنشاء تحالف بحري دولي ضد طهران.

وأوضح أن واشنطن لم تنجح حتى الآن في تحقيق التحالف رغم إعلان بريطانيا وإسرائيل دعمهما للفكرة، لافتًا إلى تحركات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وخاصة زياراته الأخيرة إلى قطر والكويت.

وأشار إلى أن تلك الزيارات تزامنت مع الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير قطر بشأن التطورات في منطقة الخليج.

وقال: ”تثير هذه الاتصالات والزيارات تساؤلات عما إذا كانت موسكو وطهران تنسقان بشأن فكرة إنشاء آلية أمنية في المنطقة، وهناك احتمال بأن يتبع الإيرانيون ببساطة المبادرة الروسية في هذا الشأن“.