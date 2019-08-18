إيران تهدد باحتجاز سفن أمريكية إذا تم توقيف ”غريس 1“

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بتوقيف سفن أمريكية في مضيق هرمز إذا أقدمت الولايات المتحدة على توقيف ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ التي تم إخلاء سبيلها الجمعة الماضي، بقرار من سلطات جبل طارق بعد توقيفها منذ مطلع يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة ”جوان“ المحلية عن مصادر بالحرس الثوري الإيراني، قولها: ”إذا قامت الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1، سوف نستمر بإيقاف ناقلة النفط البريطانية، لأن بريطانيا هي مصدر المشكلة، وكذلك سنقوم بالاستيلاء على سفن أمريكية“.

وأضاف المصادر حسب الصحيفة أن ”المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية أمر بالاستيلاء على سفن أمريكية، في حال قامت واشنطن بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1“.

وفي وقت متأخر من مساء يوم السبت، قال القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي والسكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام: ”يجب أن يصل نفطنا إلى وجهته بأمان.. سيواجه أي خطأ ترتكبه بريطانيا، برد أكثر صرامة.“

وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، عن إصدار أمر باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق، والتي لا تزال متوقفة في المنطقة الخاضعة لسيادة بريطانيا.