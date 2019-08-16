ترامب يدعو للحوار بين الهند وباكستان

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تخفيف حدة التوترات المتزايد بين الهند وباكستان عبر الحوار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب، الجمعة، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تناول فيه الجانبان التطورات الإقليمية، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن ترامب أكد خلال الاتصال الهاتفي على ”ضرورة قيام الهند وباكستان بالحد من التوترات المتزايدة في المنطقة بسبب قضية غامو كشمير عبر الحوار“.

من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن عمران خان بحث مع ترامب التطورات الأخيرة في إقليم كشمير والمخاطر الناتجة عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أشار قريشي، إلى أن الطرفين ناقشا عملية المصالحة الوطنية الجارية في أفغانستان.

وأكد أن بلاده ”التزمت بعملية السلام في الأمس، وهي ملتزمة اليوم أيضًا“.

وفي 5 أغسطس/ آب، ألغت الحكومة الهندية مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية ”غامو وكشمير“ الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية غامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير، ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

وأصبح القرار قانونًا نافذًا بعد تمريره من رئيس البلاد الأسبوع الماضي.