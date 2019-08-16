عمران خان يُصَعّد هجومه على حكومة مودي

صعّد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، هجومه على الحكومة الهندية بعد قراراتها الأخيرة بشأن جامو وكشمير، واصفًا إياها بـ ”الفاشية والعنصرية“.

جاء ذلك، في تغريدتين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صباح الجمعة.

وقال خان: ”ينبغي على حكومة (رئيس الوزراء ناريندرا) مودي العنصرية الهندوسية الفاشية أن تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش والمسلحين والإرهابيين على أيدي قوات متفوقة، يخبرنا التاريخ أنه عندما تتحد أمة وتناضل في سبيل الحرية ولا تخشى الموت، لا يمكن لأي قوة أن تمنعها من تحقيق هدفها“.

وأضاف في تغريدة ثانية: ”لهذا السبب فإن العقيدة الإقصائية لحكومة مودي التي تسعى لتوطيد هيمنة الهندوس، مع أساليبها الفاشية في جامو وكشمير ستفشل فشلًا ذريعًا في محاولتها إخماد نضال الكشميريين في سبيل الحرية“.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني هاجم مرارًا قرار الهند الأخير الذي يحرم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها من الحكم الذاتي، وحذر من حرب محتملة بين نيودلهي وإسلام أباد على خلفية ذلك.

والأربعاء، وصف خان خلال كلمة متلفزة تحركات الهند في كشمير بأنها ”خطأ استراتيجي“ سيكلفها الكثير.

وحذر من أن بلاده ”سترد على كل خطوة بما هو أكبر منها.. وسنذهب إلى النهاية“.

وفي 5 أغسطس/آب، ألغت الحكومة الهندية مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

وأصبح القرار قانونًا نافذًا بعد تمريره من رئيس البلاد الأسبوع الماضي.