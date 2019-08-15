نيجيريا تعيد القيادي الشيعي زكزاكي بعد رحلة علاج في الهند‎ (صور)

أفادت القناة الإخبارية الإيرانية، مساء الخميس، بأن السلطات الأمنية النيجيرية نقلت رجل الدين الشيعي الموالي للنظام الإيراني إبراهيم زكزاكي من أحد مستشفيات الهند إلى مطار نيودلهي الدولي.

وذكرت القناة أن قوات أمنية نيجيرية ترافق الأمين العام للحركة الإسلامية المحظورة في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي، قامت بنقله قبل قليل إلى مطار نيودلهي من أجل التوجه به إلى نيجيريا.

وزعم مراسل القناة الإيرانية أن الشيخ زكزاكي لم يكمل علاجه في الهند، وقرار نقله إلى نيجيريا كان بشكل مفاجئ.

ووصل زعيم الجماعة الشيعية في نيجيريا مع زوجته إلى الهند قبل ثلاثة أيام لتلقي العلاج بقرار من قبل الحكومة النيجيرية، شريطة أن ترافقه قوات أمنية إلى الهند بعد مضي أربعة أعوام على توقيفه في السجن، بسبب قيام أنصاره بمواجهة مع قوات الأمن عام 2015.

وفي سياق متصل، طالب أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي بإنهاء الضغوط على إبراهيم زكزاكي وعائلته وعلاجه بشكل كامل.

وحاولت السلطات الإيرانية نقل زكزاكي إلى طهران بذريعة علاجه، لكن مساعيها ومطالبتها لاقت رفضًا من السلطات النيجيرية.