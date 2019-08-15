إمبراطور اليابان يعبر عن ”ندم عميق“ على الحرب العالمية الثانية

عبر إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، اليوم الخميس عن شعوره ”بندم عميق“ لممارسات بلاده خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك للمرة الأولى منذ اعتلائه العرش في الأول من شهر أيار/مايو الماضي.

وقال الإمبراطور ناروهيتو في ختام مراسم في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان في الـ 15 من شهر آب/أغسطس لعام 1945، ”عند التفكير في ماضينا والشعور بالندم العميق، أتمنى بصدق ألا يتكرر دمار الحرب“، مضيفًا ”أشعر مجددًا بحزن كبير حيال العدد الكبير للقتلى وعائلاتهم“.

وبذلك يؤكد ناروهيتو استمرار سياسة والده الإمبراطور أكيهيتو، الذي استخدم في عام 2015 عبارة ”الندم العميق“، وكانت تلك المرة الأولى التي يستخدم فيها إمبراطور اليابان في الذكرى الـ70 لاستسلام الأرخبيل بلا شروط، هذه العبارة.

وقبل تخلي أكيهيتو عن العرش، الذي تم بموجب قانون استثنائي في شهر نيسان/أبريل الماضي، ألمح ناروهيتو (59 عامًا) إلى أنه سيواصل سياسة والده التي تقضي بالاعتراف بممارسات الجيش الياباني خلال الحرب، وعبَّر عن أمله في أن يتم تعليم التاريخ للأجيال الشابة بموضوعية.

ومع أنه لا يملك حق التطرق إلى القضايا السياسية، نجح أكيهيتو في التعبير عن آرائه في هذه القضية بمهارة.

وشارك الإمبراطور مع زوجته الإمبراطورة ماساكو في هذه المراسم السنوية التي حضرها 6 آلاف شخص، وهي تنظم للمرة الأولى في عصر ”الانسجام الجميل“ (ريوا).

من جهته، عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي ألقى كلمة قبل الإمبراطور، عن أمله في ألا تتكرر أهوال الحرب، مؤكدًا في الوقت ذاته ”احترامه“ و“امتنانه“ للذين ”ضحوا بأنفسهم“ من أجل البلاد.

وفي تأكيد على توجهه القومي، قدم آبي، الذي أوقف جده نابوسوكي كيشي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكنه لم يحاكم أمام محكمة طوكيو التي أقيمت حينذاك، اليوم الخميس، هبة إلى معبد ياسوكوني المثير للجدل، كما يفعل عادة.

وتعترض الدول المجاورة لليابان وعلى رأسها الصين وكوريا الجنوبية على ذلك الموقع، الذي ترى فيه تمجيدًا للماضي الحربي للأرخبيل.

ويكرم الموقع حوالى 2.5 مليون جندي ومدني ماتوا من أجل اليابان منذُ نهاية القرن الـ19، وبين هؤلاء أيضًا منذُ عام 1978، مسؤولون يابانيون أدانهم الحلفاء بعد عام 1945 بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع.