في تحدٍ لسالفيني.. محكمة تسمح لسفينة إنقاذ مهاجرين إسبانية بدخول المياه الإيطالية

قضت محكمة إدارية في روما، اليوم الأربعاء، بالسماح لسفينة إنقاذ إسبانية تحمل 160 مهاجرًا بدخول المياه الإقليمية الإيطالية، وذلك في تحد لحظر فرضه وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي يكرر رفضه دائمًا استقبال مهاجرين جرى إنقاذهم في رحلات غير شرعية بالبحر المتوسط.

وناشدت السفينة الخيرية (اوبن آرمز) المحكمة السماح لها بالدخول إلى إيطاليا، قائلة إنّ ”القانون البحري الدولي يخوّل لها الحق في توصيل المهاجرين لمكان آمن“، مقدمة بذلك ما يشير إلى وضعٍ خطر يهدد حياة الأشخاص على متنها.

الحكم القضائي يأتي مخالفًا لتوجهات ماتيو سالفيني، الذي قال الثلاثاء، إنّه سيمنع (اوبن آرمز) والسفينة (اوشن فايكنج) التي تديرها مؤسسات خيرية فرنسية من إدخال أكثر من 500 مهاجر إلى إيطاليا، جرى انتشالهم قبالة سواحل ليبيا منذ الأسبوع الماضي.

وفي حكم مكتوب قالت المحكمة إن شكوى ”أوبن آرمز“ ”لا تبدو دون أساس قانونية تمامًا“، مضيفة أنّ السفينة الخيرية واجهت بشكل واضح وضعًا ”خطيرًا بشكل استثنائي“.

وأشارت إلى أنّه ”بناء على ذلك يتعين السماح للسفينة بدخول المياه الإيطالية وتلقي ”مساعدة فورية“ تقدم إلى من هم ”في أشد الحاجة لها ممن تم إنقاذهم“. لكن الحكم لم ينص على حق السفينة في الرسو أو إنزال المهاجرين منها.

وأعد سالفيني في وقت سابق هذا الشهر قرارًا يزيد الغرامات المالية على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن لتصل إلى مليون يورو (1.12 مليون دولار).