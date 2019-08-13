إيران تتوقع الإفراج قريبًا عن ناقلة نفطها المحتجزة في جبل طارق

توقع مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران ”جليل إسلامي“، اليوم الثلاثاء، أن تفرج السلطات البريطانية عن ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ التي جرى احتجازها في الـ4 من يوليو/ تموز الماضي في مياه جبل طارق لصلتها بنقل نفط خام إلى سوريا وانتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن إسلامي قوله إنه ”يتوقع قرب إبحار ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 الموقوفة بجبل الطارق مجددًا في المياه الدولية على المدى القريب“، مضيفًا أنه ”فيما يتعلق باحتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية فإن استمرار توقيفها تم بقرار قضائي إيراني“.

وتابع إسلامي ”لقد أبدت بريطانيا اهتمامها بحل هذه المشكلة، وتبادلت مع السلطات الإيرانية الوثائق الرسمية، ونأمل أن يتم حلها في المستقبل القريب وأن تعمل الناقلة تحت العلم الإيراني“.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة دولية لمتابعة حركة الملاحة البحرية الدولية أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق أرسلت بصورة مفاجئة إشارة تغيير الوجهة.

وقالت مؤسسة ”تانكر تراكرز“ عبر تغريدة، إن ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ المحتجزة من قبل القوات البحرية البريطانية في مياه جبل طارق منذ نحو 5 أسابيع؛ قد أرسلت إشارة تغيير الوجهة نحو المغرب.

يذكر ان مؤسسة ”تانكر تراكرز“ أعلنت في تغريدة أخرى، أنه ربما يكون هذا الأمر مزحة من قبل الطاقم، ولكن نظرًا لظروف طاقم الناقلة فمن المستبعد أن يكون الأمر مجرد مزحة.