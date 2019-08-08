مقتل جندي وإصابة 35 أثناء محاولة اعتقال الرئيس السابق في قرغيزستان

قتل جندي وأصيب ما لا يقل عن 35 شخصًا آخرين، أثناء محاولة القوات الخاصة في قرغيزستان، اعتقال الرئيس السابق للبلاد ألمازبيك أتامباييف، تمهيدًا لمحاكمته بتهم فساد، حسب وزارة الصحة.

وداهمت القوات الخاصة، منزل أتامباييف، مساء الأربعاء، لكنها لم تنجح في اعتقاله بسبب احتشاد أعداد كبيرة من أنصاره بالداخل، حسب وكالة ”أسوشييتد برس“.

وذكرت وزارة الصحة، أن 35 شخصًا نقلوا إلى المستشفيات جراء إصابات ناتجة عن مناوشات بين القوات الخاصة وأنصار الرئيس السابق.

وأضافت أن أحد أفراد القوات الخاصة تلقى رصاصة من داخل المنزل أودت بحياته.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، أن بعض الأشخاص أصيبوا بنيران القوات الخاصة أثناء دهم المنزل، فيما أكدت السلطات أنه تم إطلاق الرصاص المطاطي فقط.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغى برلمان قرغيزستان الحصانة التي مُنحت لأتامباييف بصفته رئيسًا سابقًا؛ ما فتح المجال أمام اعتقاله ومحاكمته.

ويواجه أتامباييف، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 ـ 2017، عدة اتهامات من بينها: الفساد، وحيازة أراض بطرق غير مشروعة، وهو ما ينفيه الرئيس السابق.