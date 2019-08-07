بومبيو: إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ليس عائقًا أمام المفاوضات

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن عمليات إطلاق صواريخ قصيرة المدى بشكل متكرر من جانب كوريا الشمالية ليست عائقًا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى الثلاثاء، للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين. وحذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع اون، من أن الأمر يتعلق بـ“تحذير“ لواشنطن وسيول بسبب المناورات العسكرية المشتركة التي يرى فيها الشمال عائقًا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت تلك التجارب الصاروخية تجعل الأجواء أقل ملاءمة لهذه المحادثات، أجاب بومبيو: ”لا“.

وتابع خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن: ”نحن نشاهد ما يحدث في كوريا الشمالية“.

وأشار إلى أنه ”عندما وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام 2017، كان هناك تجارب نووية وإطلاق لصواريخ بعيدة المدى“، مشددًا على أن ”هذا الأمر لم يحدث في الآونة الأخيرة وهذا شيء جيد“.

وبومبيو الذي عاد خالي الوفاض من زيارة لبانكوك حيث حاول عبثًا أن يلتقي ممثلين عن كوريا الشمالية على هامش مجموعة من الاجتماعات الإقليمية، قال الأربعاء أيضًا: ”نأمل في أننا سنستطيع في الأسابيع المقبلة العودة إلى طاولة المفاوضات“. ولم ترسل بيونغ يانغ وفدًا رفيعًا إلى بيونغ يانغ.

وأردف بومبيو بالقول: ”إننا نستعد لمفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة ونتوقع أن يتمكن الفريقان من الاجتماع“.