وزير الصحة الإيراني: نواجه مشاكل خطيرة في توريد الأدوية بسبب العقوبات

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن بلاده تواجه مشاكل خطيرة في توريد الأدوية والإمدادات الطبية بسبب العقوبات الأمريكية ضد البلاد، واصفًا ”العقوبات المفروضة على القطاع الصحي بأنها جريمة ضد الإنسانية“.

وجاءت تصريحات نمكي التي نقلتها وكالة أنباء ”ألف نيوز“ الإيرانية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عقب اجتماعه مع وزير الصحة اللبناني جميل جبق الذي يزور العاصمة طهران.

وأضاف وزير الصحة الإيراني ”على عكس مزاعم الإدارة الأمريكية، فإن القطاع الصحي تشمله العقوبات، وأن هذا القطاع مستهدف من قبل الحكومة الأمريكية“.

وبين سعيد نمكي أنَّ ”97 في المئة من الأدوية اللازمة في إيران تم إنتاجها داخل البلاد، ولكن لا يمكن توفير 3 في المئة بسبب العقوبات الأمريكية“.

من جانبه، قال وزير الصحة اللبناني جميل جبق، إن بلاده تعارض فرض عقوبات على إيران، مبينًا أن ”العقوبات ضد إيران قاسية، وليس لدينا أي قيود في التعامل مع إيران“.

على الرغم من أن إدارة واشنطن تزعم أن العقوبات ضد إيران لا تشمل المواد الغذائية والأدوية، فإن إيران تواجه صعوبات في توفير المعدات الطبية بسبب العقوبات المصرفية وحواجز الوصول إلى الدولار.