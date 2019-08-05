كندا.. إطلاق نار في ملهى ليلي بتورنتو

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في إطلاق نار استهدف ملهى ليليا بمدينة تورونتو الكندية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أليسون دوغلاس كوك، إن الحادثة التي وقعت في وقت مبكر من اليوم الاثنين أسفرت عن ”إصابة شخص بجروح تهدد الحياة، وتعرض 4 آخرين لإصابات عادية“، حسب وكالة ”أسوشيتيد برس“ الأمريكية.

ولم تكشف السلطات الكندية عن أية تفاصيل متعلقة بمنفذ الهجوم، وما إذا تم إلقاء القبض عليه.

وأفاد الضابط في شرطة تورونتو، ستايسي ديفيس، إن ”مشاجرة حدثت قرب الجزء الخلفي من الملهى الليلي عندما تم سماع دوي الطلقات الاولى“.