ألمانيا: لن نشارك حاليًا بأي مهمة تقودها أمريكا في مضيق هرمز

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قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن المستشارة أنغيلا ميركل والحكومة بكاملها، لا تفكران حاليًا في مشاركة برلين بمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي: ”لا تفكر المستشارة بالمشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوضع الراهن والوقت الحالي، الكل في الحكومة الألمانية متفق على هذا“. وذكرت السفارة…