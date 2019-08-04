ترامب بعد عمليتي إطلاق النار: ”لا مكان للكراهية“ في بلادنا

المصدر: أ ف ب

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ ”لا مكان للكراهية“ في الولايات المتّحدة التي شهدت في أقل من 24 ساعة عمليتي إطلاق نار حصدتا 29 قتيلاً، معتبراً أنّ مرتكبي هذه الهجمات يعانون من ”مرض عقلي“.

وفي أول تصريح صحافي له منذ هاتين المأساتين قال ترامب للصحافيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي ”لا مكان للكراهية في بلدنا وسوف نعالج هذه المسألة“.

وأضاف قبيل صعوده مع زوجته ميلانيا على متن الطائرة الرئاسية للعودة إلى واشنطن ”يجب لهذا الأمر أن يتوقف. إنّه مستمرّ منذ سنوات.. وسنوات في بلدنا“، في إشارة إلى عمليات إطلاق النار التي تدمي الولايات المتحدة باستمرار.

وأضاف ”لقد أنجزنا الكثير، لكن ربّما بإمكاننا القيام بالمزيد“.

وأتى تصريح ترامب بعدما ارتفعت أصوات كثيرة في الولايات المتحدة تطالب السلطات بالتعاطي بجدية مع التهديد الذي بات يمثّله ”الإرهاب الأبيض“، في حين اتّهم الديمقراطيون الرئيس الجمهوري بتغذية هذا العنف بتصريحاته المتفلتة.

وإذ أعلن ترامب أنّه سيلقي خطاباً رئاسياً يوم الإثنين، أشار إلى أنّه تحدّث بعد عمليتي إطلاق النار بإسهاب مع كل من وزير العدل بيل بار ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الذي كان من بين الذين حذروا من التهديد المتزايد لمعتنقي نظرية تفوق العرق الأبيض.

وأضاف ”نحن نتحدّث مع الكثير من الناس وهناك أمور كثيرة يتم العمل عليها والكثير من الأشياء الجيّدة. لقد فعلنا أكثر مما فعلت معظم الإدارات السابقة غير أنّه لا يتمّ الحديث كثيراً عن ذلك، لكنّنا فعلنا الكثير بالفعل“.

وتابع ترامب ”لكن هذه أيضاً مشكلة مرض عقلي إذا نظرت إلى كلتا هاتين الحالتين. هذا مرض عقلي. هؤلاء أشخاص مصابون بمرض عقلي خطير جداً جداً“.