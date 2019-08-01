على خلفية تحقيقات فساد.. الأمم المتحدة تجري تغييرًا في إدارة ”الأونروا“

المصدر: أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، تغييرًا ضمن إدارة وكالتها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا“، التي تشهد اضطرابات منذ بدء تحقيق داخلي بشأن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة.

وقررت سويسرا وهولندا هذا الأسبوع تعليق مساهماتهما في ”الأونروا“، بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجّهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، لبنان، سوريا والأراضي الفلسطينية.

ويشير تقرير صدر عن لجنة الأخلاقيات في ”الأونروا“ إلى انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي.

ويستهدف التقرير المفوّض العام للوكالة بيار كرانبول ومستشارته ساندرا ميتشل، المتهمة بتوظيف زوجها في مركز كبير الراتب عبر الالتفاف على الآليات التنظيمية.

وكانت ميتشل أعلنت استقالتها الأسبوع الماضي لـ“أسباب شخصية“، قبل أيام من تسريب المذكرة الداخلية في الإعلام.

وقالت ”الأونروا“ في بيان مساء اليوم الخميس: إنّ ”كريستيان سوندرز“ خلف ميتشل مؤقتًا، وهو التعيين الذي يأتي في أعقاب محادثات شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذا ”التعيين السريع“ هو ”نتيجة جهد فعال خلال الأيام الماضية بين أونروا والأمين العام للأمم المتحدة“، وهو ”إشارة قوية“ للاجئين الفلسطينيين يؤكد ”العمل بدون انقطاع“.

وجاء تعليق سويسرا وهولندا لمساهماتهما بعدما أوقفت الولايات المتحدة في عام 2018 مساهماتها السنوية البالغة 300 مليون دولار.