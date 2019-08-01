إثيوبيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، إن مهاجمين شاركوا في محاولة انقلاب محلية في شهر يونيو/حزيران الماضي، تلقوا تدريبًا من عناصر تنتمي لدول أجنبية، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وحاولت قوات خارجة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة شمال البلاد في 22 من شهر يونيو/حزيران الماضي، في هجوم ألقت السلطات بمسؤوليته على ”أسامنيو تسيجي“، الذي قتل بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار على مشارف بحر دار عاصمة ولاية أمهرة.

وقتل رئيس أركان الجيش في العاصمة أديس أبابا بالتزامن مع محاولة الانقلاب في بحر دار، وألقت السلطات بمسؤولية ذلك الهجوم أيضًا على القوات التابعة لـ“أسامنيو“.

وقال أبي أحمد في مؤتمر صحفي: ”لدينا أدلة على أن مشتبهًا بهم، تلقوا تدريبًا على أيدي أشخاص جاءوا من الخارج، كانت هناك خطة لقتل مسؤولين وجنرالات آخرين“.

وأضاف أن حكومته مستعدة لتوفير مزيد من الانفتاح في المشهد السياسي لضمان أن أي انتقال للسلطة يتم ”بطريقة بناءة بدلًا من الأفعال الإرهابية“.

وتابع أبي أحمد أنّ من يحاولون الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني سيحاسبون، مضيفًا أن 350 شخصًا، من بينهم جنود وموظفون، اعتقلوا فيما يتعلق بالهجومين، وجرى الإفراج عن 120 منهم فيما بعد.