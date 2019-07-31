غرق عبارة إيرانية بالخليج وغموض حول مصير طاقهما

أفاد مسؤول إيراني، الأربعاء، بغرق عبارة إيرانية في ميناء ”دير“ (جنوب البلاد)، مشيرًا إلى أن العبارة غرقت لمسافات طويلة في مياه الخليج العربي.

وقال رئيس مكتب الموانئ والسلامة البحرية في محافظة بوشهر إحسان كلستاني، بعد ظهر اليوم، في حديث مع مراسل وكالة ”فارس نيوز“: ”وفقًا للتقارير، غرقت عبارة تابعة لمواطني ميناء دير التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج“.

وأضاف: ”وفقًا للتقارير الإخبارية غرقت السفينة على بعد 20 ميلًا جنوب غرب مدينة عسلوية، لكننا لا نعرف حتى الآن الموقع الدقيق لغرق السفينة“.

وفيما يتعلق بمصير الطاقم، قال ”لا توجد معلومات عن مصير الطاقم في هذا الوقت“.