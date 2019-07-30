محكمة بموسكو ترفض الإفراج عن المعارض الروسي نافالني

رفضت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، استئنافًا قدمه المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، لطلب الإفراج المبكر عنه لاعتبارات صحية بعد اعتلال صحته فجأة في السجن مطلع الأسبوع، ونقله إلى المستشفى.

وقال نافالني إنّه ربما تعرض للتسميم، وهو تشكيك يشاركه فيه محاموه وطبيبه الخاص.

وطلب محامي نافالني الإفراج عن موكله مبكرًا لاعتبارات صحية، قائلًا: إنّ ”الزنزانة التي يقبع فيها هي فيما يبدو مصدر مرضه الغامض“.

ووُضع نافالني في السجن لمدة 30 يومًا الأسبوع الماضي، لحثه على المشاركة في احتجاج معارض دون الحصول على تصريح، حيث نقل إلى المستشفى يوم الأحد.