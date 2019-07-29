إيران تنشر مقطع فيديو يُظهر تحذيرًا لسفينة حربية بريطانية خلال احتجاز الناقلة

ذكرت وكالة ”تسنيم“ للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني نشر اليوم الاثنين تسجيل فيديو يظهر فيما يبدو أفرادًا تابعين له يوجهون تحذيرًا لسفينة حربية بريطانية ويطلبون منها الابتعاد خلال احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز يوم 19 تموز/ يوليو.

ويقول ممثل لبحرية الحرس الثوري في التسجيل الذي بثته الوكالة ”مطلوب منكم عدم التدخل في هذه الأمور“.

ويرد عليه صوت بلكنة بريطانية قائلًا ”هذه السفينة الحربية البريطانية إف236. أنا على مقربة من مضيق معترف به دوليًا مع سفينة تجارية إلى جواري تقوم بالمرور“. ويقول ممثل بحرية الحرس الثوري ”لا تعرضوا حياتكم للخطر“.