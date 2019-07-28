ترامب يعتزم تعيين راتكليف مديرًا للمخابرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن دان كوتس مدير المخابرات الوطنية الأمريكية سيغادر منصبه الشهر القادم وإنه سيعين النائب الجمهوري جون راتكليف ليحل محله.

وقال ترامب على تويتر ”يسعدني أن أعلن أنني سوف أعين جون راتكليف عضو الكونغرس الذي يحظى باحترام كبير مديرًا للمخابرات الوطنية“.

كانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أول من أفاد بأن قرار كوتس كان مدفوعا بخلافات مع الرئيس دونالد ترامب حول سلسلة من المسائل الاستخباراتية، دون تحديد طبيعتها.

وبدورها، أكدت وكالة ”أسوشيتيد برس“ أن كوتس سيستقيل، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

واشات تقارير إلى أن ترامب كان يفكر في استبدال كوتس منذ عدة أشهر؛ لا سيما بعد أن اختلف معه علانية في تقييمه للتهديد الذي تمثله روسيا، واحتمال تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وتقييم الرئيس الانتقادي أحيانا لمجتمع الاستخبارات.

وراتكليف هو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وعضو لجنة القضاء في مجلس النواب. وكان عضو الكونغرس من بين أكثر النواب عنفا خلال استجواب المحقق الخاص السابق روبرت مولر خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، بشأن قضية التدخل الروسي بانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.