صحيفة تكشف موقف جونسون من مبادرة بشأن ”هرمز“ طُرحت قبل وصوله للمنصب

ذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، يؤيد مبادرة وزير الخارجية السابق، جيريمي هانت، بشأن تشكيل بعثة أوروبية مشتركة لتأمين الملاحة في الخليج من تهديدات إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”قرار جونسون لدى توليه الحكم، إقالة هانت، منافسه في السباق على رئاسة الحكومة، أثار تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بمبادرة هانت“.

لكنها نقلت عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى لم تسمّها، قولها، إن ”جونسون أبدى حتى الآن رضاه عن المبادرة، وتلقى المسؤولون أوامر منه بالاستمرار في تطبيقها“.

وتابعت أن بريطانيا تجري مشاورات ”بناءة“ مع دول، منها سلطنة عمان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، إسبانيا والدنمارك؛ بشأن أزمة احتجاز إيران للناقلة البريطانية ”Stena Impero“ في مضيق هرمز، لكن لم تظهر بعد مؤشرات على توافق بشأن خطة محددة.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الجاري، تحتجز إيران تلك الناقلة، وتقول إنها ”لم تراع القوانين البحرية الدولية“، وهو ما تنفيه لندن.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان حكومة إقليم جبل طارق، التابع للتاج البريطاني، احتجاز ناقلة إيرانية يقول إنها كانت في طريقها لتسليم سوريا حمولة نفط إيرانية، في انتهاك للعقوبات الأوروبية والأمريكية، وهو ما تنفيه طهران.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، انضمام المدمرة ”إتش إم إس دنكن“ إلى الفرقاطة ”إتش إم إس مونتروز“ في الخليج؛ ”لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا“ عبر هرمز، حسب وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية.