وصول مدمرة بريطانية إلى الخليج لتعزيز حماية ناقلات النفط والسفن

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

وذكرت الوزارة؛ أنّ المدمرة ”إتش إم إس دنكن“، ستنضم إلى الفرقاطة ”إتش إم إس مونتروز“، ”لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا“ عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة ”أسوشيتد برس“.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنّ ”حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضًا“.

وتحتجز السلطات الإيرانية منذ 19 تموز/ يوليو الجاري، ناقلة النفط البريطانية ”ستينا إمبيرو“ في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة ”لم تراع القوانين البحرية الدولية“.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها، بسبب ”خرقها للعقوبات“ على النظام السوري.