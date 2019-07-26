20 قتيلًا في اشتباك بين شرطة نيجيريا ومحتجين شيعة

قال متحدث باسم جماعة شيعية في نيجيريا، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة أبوجا الأسبوع الجاري، وأدت إلى اشتباكات مع الشرطة، فيما قال أحد المتحدثين إن عدد القتلى قد يرتفع إلى 25 شخصًا.

واستخدمت الشرطة النيجيرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين، الذي يطالبون بإطلاق سراح الزعيم الشيعي المحتجز.

وجرى اعتقال يعقوب زكزاكي في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد تحريض أتباعه من الشيعة على مهاجمة القوات الأمنية. ويعلن زعيم الشيعة في نيجيريا ولاءه للنظام الإيراني، كما أقدم على إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز الدينية لنشر المذهب الشيعي في نيجيريا.