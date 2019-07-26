مئات المحتجين يحتشدون قرب مطار هونغ كونغ للمطالبة بـ“الحرية“

احتشد مئات المتظاهرين الداعين للديمقراطية في هونغ كونغ عند مطار المدينة، يوم الجمعة، في الوقت الذي نصحت فيه سنغافورة المجاورة مواطنيها بتجنب بعض المناطق هناك.

وحمل بعض المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون خوذات ويجلسون على الأرض داخل قاعة الوصول في المطار، لافتات تطالب الحكومة بسحب قانون تسليم المتهمين إلى الصين نهائيًا، في حين ترددت أصداء هتاف ”الحرية لهونغ كونغ“ في جنبات المبنى.

ونفت سلطات المطار تأثر الرحلات، إلا أنها نصحت المسافرين بالحضور مبكرًا قبل رحلاتهم؛ تفاديًا لحدوث أي عرقلة محتملة.

وتمر هونغ كونغ، التي كانت في السابق مستعمرة بريطانية قبل أن تعود إلى حكم الصين عام 1997، بأسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد شهرين من احتجاجات تصاعدت فيها حدة العنف واعتبرت واحدة من أقوى التحديات الشعبية التي تواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة.

وما جاء في البداية كرد فعل غاضب على مشروع قانون التسليم الذي جرى تعليقه بالفعل والذي كان سيسمح بتسليم المتهمين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم، أصبح يتضمن الآن مطالبات باستقالة الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام.