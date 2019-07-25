ألمانيا: من السابق لأوانه الحديث عن المشاركة في مهمة بمضيق هرمز

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية هايكو ماس لم يبلغ أعضاء البرلمان بأن ألمانيا تريد المشاركة في خطة بريطانية لإنشاء مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق نقلت مجموعة (آر.إن.دي) الإعلامية عن مشاركين في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني قولهم إن ماس قال: ”نرغب في أن نكون هناك“.

لكن المتحدث باسم الوزارة قال عندما اتصلت به وكالة رويترز: ”لم يقل الوزير ذلك“.

وأضاف: ”من السابق لأوانه الحديث عن أشكال محتملة لمشاركة ألمانية“، وقال إن المحادثات مع بريطانيا وفرنسا لم تتضمن ”حتى الآن طلبات المشاركة العسكرية الألمانية“.