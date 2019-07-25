بارنييه يعتبر مطالب بوريس جونسون حول تعديل ”بريكست“ غير مقبولة

نبّه المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، الخميس، إلى أن مطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، حول تعديل اتفاق بريكست ”غير مقبولة“، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وقال بارنييه، في رسالة وجهها إلى ممثلي الدول الـ27: ”جونسون أعلن أنه إذا كان ينبغي التوصل إلى اتفاق، فيجب إلغاء شبكة الأمان المتعلقة بالحدود الإيرلندية، وهذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهمة المجلس الأوروبي“.

وأضاف: ”بناء على ما تضمنه خطابه الحاد، علينا أن نستعد لوضع يعطي فيه جونسون الأولوية لخروج من دون اتفاق، ويهدف ذلك جزئيًا لممارسة ضغوط على وحدة موقف الاتحاد الأوروبي“.

وسيتشاور رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر هاتفيًا مع جونسون في الساعة 15:45 ت غ، وفق المتحدثة باسمه، في أول تواصل بين الرجلين منذ تولي جونسون منصبه الجديد الأربعاء.

ووصف جونسون الخميس الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بأنه ”غير مقبول“، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بمعاودة المفاوضات في شأنه.

وتابع بارنييه في رسالته: ”سنبحث أي فكرة للمملكة المتحدة حول قضايا الخروج على أن تكون منسجمة مع اتفاق الخروج الموجود، ونحن طبعًا مستعدون لإعادة العمل على الإعلان السياسي بحسب قواعد المجلس الأوروبي“.

وشدد على أن ”عدم وجود اتفاق لن يكون أبدًا خيار الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا أن نستعد جميعًا لكل السيناريوهات“.

وختم قائلًا: ”لقد لاحظت ردود الفعل الحادة والعديدة على هذا الخطاب في مجلس العموم، وفي هذا السياق، علينا أن نرصد بانتباه ردود الفعل الجديدة والتطورات السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة بعد هذا الخطاب“.