رجوي: اتهامي بزيارة إسرائيل يُظهر عجز النظام الإيراني

نفت المعارضة الإيرانية مريم رجوي، مزاعم وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن زيارتها إلى إسرائيل.

ووصفت رجوي، في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر“ ما نقلته ”وكالة أنباء قوات الحرس“ بشأن زيارتها المزعومة إلى إسرائيل بـ“الأكاذيب“.

وقالت المعارضة الإيرانية إن“تلك الأكاذيب تُظهر عجز النظام، وحاجته الماسة إلى إطلاق تخرصات، وفبركة أكاذيب ضد المقاومة الإيرانية“.

أكاذيب وكالة أنباء قوات الحرس بشأن زيارتي المزعومة لإسرائيل، تظهر عجز النظام وحاجته الماسة إلى إطلاق تخرصات وفبركة أكاذيب ضد المقاومة الإيرانية. #إيران — مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) July 23, 2019

وتداولت وسائل إعلام إيرانية تغريدات نشرها حساب عبر ”تويتر“، قدّم نفسه على أنه ”بيار كوشار“ القنصل العام الفرنسي في القدس، زعم فيها أنّ مريم رجوي زارت إسرائيل بهدف مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكنّ القنصلية الفرنسية في القدس ذكرت في بيان رسمي أنه ”تمّ انتحال هوية القنصل، بيار كوشار، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وأنه لا يتواصل عبر مواقع التواصل إلا من خلال صفحات القنصلية الرسمية“.

من جهتها قالت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إنّ“قوات الحرس ومخابرات الملالي تستخدم مواقع التواصل لنشر المعلومات المضللة، والأخبار الكاذبة، والتشهير ضد المعارضين“.

وتتزعم رجوي، التي تعيش في العاصمة الفرنسية باريس، منظمة ”مجاهدي خلق“، والتي تأسست في العام 1965، لكن طهران حظرتها في 1981.