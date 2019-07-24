رئيس البرازيل يزور السعودية والإمارات في أكتوبر

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أعلنت الحكومة البرازيلية الثلاثاء، أن رئيس البلاد جايير بولسونارو، يعتزم القيام بجولة خارجية رسمية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول تشمل السعودية والإمارات والصين وقطر. وقال مصدر مطلع، إن برنامج الرحلة لا يزال قيد الإعداد، وإن بولسونارو يرغب -أيضًا- في زيارة اليابان من أجل حضور مراسم التتويج الرسمي للإمبراطور ناروهيتو في الـ 22 من أكتوبر/ تشرين…