رئيس البرازيل يزور السعودية والإمارات في أكتوبر

رئيس البرازيل يزور السعودية والإمارات في أكتوبر

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة البرازيلية الثلاثاء، أن رئيس البلاد جايير بولسونارو، يعتزم القيام بجولة خارجية رسمية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول تشمل السعودية والإمارات والصين وقطر.

وقال مصدر مطلع، إن برنامج الرحلة لا يزال قيد الإعداد، وإن بولسونارو يرغب -أيضًا- في زيارة اليابان من أجل حضور مراسم التتويج الرسمي للإمبراطور ناروهيتو في الـ 22 من أكتوبر/ تشرين الأول، رغم أنه أضاف أن ذلك ربما لا يكون ممكنًا.

وكان بولسونارو أوضح في بضع مناسبات نيته زيارة الصين -أكبر شريك تجاري لبلاده- في وقت لاحق هذا العام في مسعى لإصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته خلال الحملة الانتخابية العام الماضي عندما انتقد هيمنة الصين على قطاعات اقتصادية رئيسة في البرازيل.

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