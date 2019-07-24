رئيس البرازيل يزور السعودية والإمارات في أكتوبر

أعلنت الحكومة البرازيلية الثلاثاء، أن رئيس البلاد جايير بولسونارو، يعتزم القيام بجولة خارجية رسمية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول تشمل السعودية والإمارات والصين وقطر.
وقال مصدر مطلع، إن برنامج الرحلة لا يزال قيد الإعداد، وإن بولسونارو يرغب -أيضًا- في زيارة اليابان من أجل حضور مراسم التتويج الرسمي للإمبراطور ناروهيتو في الـ 22 من أكتوبر/ تشرين الأول، رغم أنه أضاف أن ذلك ربما لا يكون ممكنًا.
وكان بولسونارو أوضح في بضع مناسبات نيته زيارة الصين -أكبر شريك تجاري لبلاده- في وقت لاحق هذا العام في مسعى لإصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته خلال الحملة الانتخابية العام الماضي عندما انتقد هيمنة الصين على قطاعات اقتصادية رئيسة في البرازيل.