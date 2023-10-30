المقاتلات الأمريكية والكورية الجنوبية تبدآن تدريبات مشتركة

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية موسعة، اليوم الاثنين، بمشاركة 130 طائرة من البلدين لمحاكاة عمليات حربية على مدار الساعة.

وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية إن التدريبات السنوية ستستمر حتى يوم الجمعة، وستتضمن إصدارات مختلفة من المقاتلة الشبح إف-35 من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وغير ذلك من الطائرات.

وتهدف التدريبات إلى الارتقاء بقدرات تنفيذ العمليات المشتركة بين الجيشين من خلال أداء مهام جوية كبرى، مثل: التدريبات بالذخيرة الحية جو – أرض، والعمليات الجوية الدفاعية، وغيرها من التدريبات على حالات الطوارئ.