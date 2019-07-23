محتجون شيعة يشتبكون مع الجيش والشرطة في أبوجا‎

اشتبكت قوات الجيش والشرطة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، مع محتجين شيعة في العاصمة أبوجا، وقال شهود إنهم سمعوا دوي إطلاق نار.

وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددًا من المحتجين بعدما نظمت جماعة شيعية مسيرة احتجاجًا على استمرار اعتقال زعيمها، رغم صدور حكم قضائي بإطلاق سراحه.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة أشخاص، منهم صحفي وضابط كبير بالشرطة، في مواجهة مماثلة بالحي الإداري في أبوجا. وقال متحدث باسم الحركة الشيعية أمس: إن ما يصل إلى عشرة آخرين ربما لقوا حتفهم خلال تلك الأحداث.

وقبل خروج مسيرة اليوم الثلاثاء، حذر الرئيس محمد بخاري، وهو سني مثل الغالبية الساحقة من المسلمين في نيجيريا، في بيان، ”أي شخص أو جماعة من التشكيك في، أو اختبار، عزمنا على اتخاذ الإجراء الذي يخدم المصلحة العليا لغالبية مواطنينا“.

وتتظاهر الحركة الإسلامية في نيجيريا بانتظام منذ سنوات للمطالبة بالإفراج عن زعيمها إبراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015، وتقول إنه بحاجة لرعاية صحية.

وأفادت تقارير بأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الأسابيع الماضية.

وأثارت الاشتباكات بين الشرطة وأنصار زكزكي مخاوف من تحول الحركة الإسلامية نحو التطرف، مثلما فعلت جماعة بوكو حرام السنية بعد مقتل زعيمها في عام 2009.