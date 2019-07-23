مهنئًا جونسون.. ظريف: طهران لا تريد مواجهة مع لندن

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رئيس الوزراء البريطاني المنتخب بوريس جونسون، قائلًا: إن ”طهران لا تسعى للدخول في مواجهة مع لندن“.

وكتب ظريف عبر حسابه على ”تويتر“: ”أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا.. إيران لا تسعى للمواجهة. لكن لدينا ساحلًا بطول 1500 ميل على الخليج. هذه مياهنا وسوف نحميها“.

وأضاف: ”احتجاز حكومة (رئيسة الوزراء تيريزا) ماي، لناقلة نفط إيرانية بإيعاز من الولايات المتحدة، هو قرصنة بوضوح وببساطة“.

وفاز بوريس جونسون على منافسه وزير الخارجية جيريمي هانت، بمنصب رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا، بحسب نتائج أعلنها حزب المحافظين، الثلاثاء.