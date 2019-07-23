لأول مرة.. مقاتلة روسية تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية

قالت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق رصاصة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي للبلاد.

وقال مسؤول رسمي في رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي لفرانس برس إن الطائرة الروسية خرقت المجال الجوي الكوري مرتين، ما دفع بالقوات الجوية الكورية الجنوبية الى ارسال طائراتها واطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

وهذه هي المرة الاولى التي تخرق فيها طائرة روسية الاجواء الكورية الجنوبية، بحسب المسؤول الذي أضاف أن القوات العسكرية تحقق في الحادث.

بالتزامن مع ذلك، ذكرت وسائل اعلام كورية شمالية اليوم أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقّد غواصة جديدة وأولى أنظمتها القتالية اهتماما خاصا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الغواصة سيتم نشرها في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون الكشف عن مواصفاتها أو موقعها.

وأضافت أن ”القائد الأعلى أطلع بالتفصيل على بياناتها التشغيلية والتكتيكية وأنظمتها للأسلحة القتالية“.

ويأتي تفقّد الزعيم الكوري الشمالي للغواصة بعد تحذير بيونغ يانغ الشهر الماضي من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ”ستؤثر“ على المحادثات النووية المقترحة مع واشنطن والتي وافق عليها كيم والرئيس ترامب خلال لقائهما في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في 30 حزيران/يونيو.