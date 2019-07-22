روسيا ترفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ 2010

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسومًا يرفع العقوبات الاقتصادية والعسكرية عن إريتريا. ويأتي المرسوم عملًا باعتماد مجلس الأمن الدولي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، القرار 2444 القاضي برقع العقوبات عن إريتريا. وفي 2010 فرضت روسيا عقوبات اقتصادية على إريتريا، وفي 2013 فرضت عليها عقوبات عسكرية وذلك بمنع تزويدها بالسلاح والذخيرة والمعدات العسكرية.…