إيليت شاكيد تتزعم ”اليمين الجديد“ وتنافس نتنياهو في انتخابات الكنيست

اختار حزب ”اليمين الجديد“ في إسرائيل، وزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد، رئيسة له، معلنًا أنها ستخوض غمار انتخابات الكنيست المقبلة أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت شاكيد:“في الانتخابات المقبلة، سيكون هناك حزب برئاسة امرأة.. أريد أن أفتح بوابة للعديد من النساء بعدي، وأن أطلب ثقتك اليوم“، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية.

ودعا الرئيس السابق للحزب نفتالي بينيت، خلال مؤتمر صحفي، جميع الأحزاب اليمينية إلى الانضمام لكتلة موحدة برئاسة شاكيد، معربًا عن قناعته بأنها ”ستقود الحزب إلى إنجازات كبيرة“.

بدوره دعا رئيس اتحاد أحزاب اليمين، رافي بيريتس، شاكيد وبينيت إلى التفاوض حول تشكيل كتلة موحدة.

وتسعى شاكيد إلى خوض الانتخابات مع اتحاد أحزاب اليمين برئاسة رافي بيرتس، وسط جهود يبذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنع هذه الوحدة، خشية أن تنتزع أصواتًا من حزب الليكود.

وأشار استطلاع للرأي العام، نشرته القناة الـ 12 المتلفزة، مساء الأحد، إلى أن تحالفًا بين اليمين الجديد واتحاد أحزاب اليمين سيحصل على 13 مقعدًا لو أُجريت الانتخابات العامة اليوم، فيما يحصل الليكود على 29 مقعدًا، وكاحول لافان على 28 مقعدًا، بحسب قناة ”مكان“ العبرية.