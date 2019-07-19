عمال من روسيا على متن الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران

قالت وكالة أنباء ”ريا نوفوستي“ الروسية، أن هناك عمالا من روسيا كانوا على متن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ عن نظيرتها الروسية، إن ”ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران كان على متنها العديد من المواطنين الروس الذين يعملون لصالح الشركة التي تمتلك هذه الناقلة النفطية“.

ووفقًا للبوابة الإلكترونية للاتحاد الدولي لعمال النقل، فإن هناك 16 من العمال في ناقلة النفطية البريطانية 10 من الهند و 3 روسيين والباقين من دول آخر“.

وتفيد الشركة التي تمتلك الناقلة البريطانية، أن هناك 23 من أفراد طاقم ناقلة ”ستنا امبيرو“ التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.