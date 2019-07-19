بتروبراس البرازيلية ترفض تزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود خشية العقوبات الأمريكية‎

المصدر: أ ف ب

أكدت المجموعة النفطية البرازيلية بتروبراس، اليوم الجمعة، رفضها تزويد سفينتي شحن إيرانيتين عالقتين منذ بداية حزيران/يونيو في البرازيل، بالوقود خشية العقوبات الأمريكية.

وبررت المجموعة العامة المدرجة في بورصة نيويورك قرارها من خلال بيان موجّه إلى المستثمرين بأنّ الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين موجودة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي-أوفاك.

وقالت المجموعة إنّه في حال“تزويدها السفينتين بالوقود، فإنّها ستواجه خطر إدراجها على نفس اللائحة، ما سيرتّب أضرارًا فادحةً“.

وأكد مصدر يعمل في سلطات المرافئ أنّ السفينتين ”بافند“ و“ترميه“ العائدتين إلى الشركة الإيرانية ”سابيد شيبينغ“ موجودتان في ميناء في باراناغوا (جنوب)، تباعًا منذ 8 و9 حزيران/يونيو.

ووفق موقع ”جي1“ الإخباري، فإنّ السفينتين كانتا محملتين بمادة اليوريا، وهي مكوّن كيميائي يستخدم في المبيدات، وكان يفترض بهما الإبحار بعد تحميل الذرة البرازيلية.

ورفضت شركة ”سابيد شيبينغ“ الرد على التعليق على الموضوع.

وذكّرت بتروبراس أنّ ”ثمة مصدرين آخرين للوقود في البرازيل“، رغم أنّ هذه الشركة العمومية تهيمن على سوق الطاقة.

وأشار موقع ”جي1“ إلى أنّ المحكمة العليا في البرازيل ألغت حديثًا قرارًا قضائيًا يجبر بتروبراس على توفير الوقود للسفينتين.