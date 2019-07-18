روسيا تستدعي دبلوماسيًا أمريكيًا في موسكو للاحتجاج على مزاعم برفض منح تأشيرات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا استدعت ممثلًا للسفارة الأمريكية في موسكو، الخميس، لتقديم احتجاج بعد أن زعم مسؤولون أمريكيون أن روسيا رفضت منح تأشيرات دخول لمعلمين يعملون في مدرسة دولية في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان إنها لم ترفض منح التأشيرات، لكن المعلمين يريدون دخول روسيا بتأشيرات دبلوماسية على الرغم أنهم غير دبلوماسيين.

وتابعت الوزارة أن روسيا مستعدة لإصدار تأشيرات دخول فورًا للدبلوماسيين الأمريكيين، فور بدء واشنطن إصدار تأشيرات دخول للدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد تبادلتا الاتهامات في اليوم السابق باستخدام الأطفال رهائن سياسيين، بعد ترك عشرات المعلمين بمدرسة للغة الإنجليزية في موسكو ترعى أطفال الدبلوماسيين الغربيين بدون تأشيرات.