إيران: الناقلة التي جرى احتجازها بريطانية

بثت القناة الإخبارية الإيرانية ”شبكة خبر“، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو عن استيلاء قوات الحرس الثوري على ناقلة تحمل وقودًا مهربة قالت طهران إنها تحمل علم بريطانيا.

وبثت القناة الإخبارية هذا المقطع من دون تقديم مزيد من المعلومات، مكتفية بالبيان الذي نشره الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق على موقعه الرسمي.

وأعلن الحرس الثوري اليوم إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة جنوب جزيرة لارك في الخليج الأحد الماضي، مؤكدًا أن الناقلة تقل 12 بحارًا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.

????#خبرفوری| اولین فیلم از کشتی خارجی توقیف شده حامل سوخت قاچاق توسط سپاه pic.twitter.com/4O7ebpulQr — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 18, 2019

وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون ”جوان“ عن مصدر إيراني قوله إن ”السفينة المحتجزة كانت ترفع علم بريطانيا“.

ونفى الحرس الثوري أن يكون قد احتجز أي ناقلة نفط أخرى خلال الأيام الأخيرة وشدد على أن قواته البحرية ستواصل مهامها الأمنية في محاربة التهريب المنظم في مياه الخليج، والمحافظة على مصالح إيران القومية.