ماي: التوصل لاتفاق على حل وسط أفضل سبيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق على حل وسط يظل أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وفي آخر حديث لها قبل تركها السلطة الأسبوع المقبل، قالت ماي: إنه ”يجب حماية الاتفاق النووي أيًا كانت تحدياته“، مضيفة: ”شئنا أم أبينا يظل التوصل إلى اتفاق على حل وسط هو أفضل سبيل لتحقيق النتيجة التي ما زلنا جميعًا نسعى للوصول إليها- منع إيران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على الاستقرار في المنطقة“.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت في وقت سابق هذا الشهر الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إن طهران ستستمر في تقليص القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.