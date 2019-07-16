تعيين الخليفة المحتملة لميركل في منصب وزيرة الدفاع

المصدر: أ.ف.ب

أفاد بيان رسمي الثلاثاء أن أنغريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في المانيا بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الاوروبية.

وسيتم تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في المانيا باسم ”آي كاي كاي“ و“ميني ميركل“، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين الأربعاء، وفق ما اكد نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) في بيان.

أما دير لايين، التي تولت وزارة الدفاع منذ عام 2013، فقد باتت الثلاثاء أول امرأة تترأس المفوضية الاوروبية بعد انتخابها بأكثرية ضئيلة خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.

وكانت ميركل صرّحت قبل الإعلان عن تعيين كرامب-كارنباور انه سيكون هناك بديل بشكل سريع على رأس وزارة الدفاع، حيث قالت ”وزير الدفاع يتولى القيادة والسلطة العسكرية. لا يمكننا ترك هذا المنصب فارغا لفترة طويلة“.